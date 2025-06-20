Путин высказался о вступлении России в войну на стороне Ирана

Россия не должна вступать в войну с Израилем на стороне Ирана. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто создает угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы. Что в Иране, что в российском случае», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на данный момент еще существует возможность урегулирования конфликта Ирана и Израиля

Путин прокомментировал угрозы верховному лидеру Ирана

Ранее американский президент Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и заявил, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».