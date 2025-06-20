Путин: Россия учитывает, что в Израиле живет большое количество выходцев из СССР

Израиль сегодня — почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР. Россия это учитывает в своей политике, заявил Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Израиле проживает почти 2 миллиона человек выходцев из Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей истории России учитываем этот факт», — сказал Путин.

Как писала «Парламентская газета», Путин заявил, что в конфликте Израиля и Ирана нужно обеспечить интересы обеих сторон. Президент считает, что Иран должен иметь право на мирную атомную деятельность, а Израиль — на безусловную безопасность.