Путин допустил взятие Сум

Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что у РФ нет намерения забирать Сумы, однако такое развитие событий «не исключено». По словам Путина, Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область.

«В Сумской области глубина зоны безопасности составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то восемь, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — добавил он.

Путин подчеркнул, что создание зоны безопасности в Сумах связано с угрозами, которые возникли на многих приграничных участках.