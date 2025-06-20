Путин назвал русских и украинцев одним народом

Аксинья Кравченко

Русские и украинцы являются одним народом, поэтому «вся Украина наша». Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин назвал всю Украину «нашей»
© РИА Новости

Он указал, что на Украине есть немало людей, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета и независимости. Путин отметил, что РФ «никогда не подвергала сомнению право украинского народа на это».

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, на самом деле, и в этом смысле вся Украина — наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются», — добавил он, напомнив о старинном правиле: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Также Путин подчеркнул, что основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации от 1991 года, «где написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное и нейтральное государство».

«Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям», — заключил он.