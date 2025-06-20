Путин назвал всю Украину «нашей»

Русские и украинцы являются одним народом, поэтому «вся Украина наша». Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что на Украине есть немало людей, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета и независимости. Путин отметил, что РФ «никогда не подвергала сомнению право украинского народа на это».

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, на самом деле, и в этом смысле вся Украина — наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются», — добавил он, напомнив о старинном правиле: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Также Путин подчеркнул, что основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации от 1991 года, «где написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное и нейтральное государство».