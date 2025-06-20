Небензя: Россия требует прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

Россия считает атаки Израиля на мирные объекты в Иране незаконными и требует прекратить удары, прежде всего по ядерным объектам.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Россия считает продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране совершенно недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что ядерные объекты не могут быть целями ударов.

Ранее Небензя заявил, что Великобритания, ФРГ, США и Франция фактически являются соучастниками агрессии Израиля в сторону Ирана.