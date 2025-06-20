Небензя: Россия требует прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

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Россия считает атаки Израиля на мирные объекты в Иране незаконными и требует прекратить удары, прежде всего по ядерным объектам.

Небензя: Россия требует прекратить атаки на ядерные объекты Ирана
© РИА Новости

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Россия считает продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране совершенно недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что ядерные объекты не могут быть целями ударов.

Ранее Небензя заявил, что Великобритания, ФРГ, США и Франция фактически являются соучастниками агрессии Израиля в сторону Ирана.