Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием приедет в КНР для участия в саммите ШОС и празднования окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал на встрече с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ.

«Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. В ходе телефонной беседы главы двух стран подчеркнули, что государства были вместе в годы Второй мировой войны.