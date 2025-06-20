Путин высказался о капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Путин сообщил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.

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Он также заявил, что готов встречаться с разными ответственными лицами для урегулирования украинского конфликта, в том числе с Владимиром Зеленским, но вопрос в том, кто будет подписывать документы.