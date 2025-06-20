Путин: Россия не добивается капитуляции со стороны Украины

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Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Путин высказался о капитуляции Украины
© РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Путин сообщил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.

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Он также заявил, что готов встречаться с разными ответственными лицами для урегулирования украинского конфликта, в том числе с Владимиром Зеленским, но вопрос в том, кто будет подписывать документы.