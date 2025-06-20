В ООН осудили удары Израиля по мирным объектам Ирана

Россия считает атаки Израиля на мирные объекты Ирана недопустимыми, так как они могут привести к ядерной катастрофе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

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«Россия считает продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране совершенно недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права», — сказал политик.

Также он добавил, что Совету Безопасности ООН «нельзя уходить от ответственности» и необходимо дать объективную оценку ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, где говорится, что израильские атаки на мирные атомные объекты в Иране незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в частности, в самом Израиле.