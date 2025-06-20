Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия всегда расширяется, когда на неё нападают.

Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Так она отреагировала на то, как в Германии пытаются запугивать население мнимой угрозой со стороны России.

«Приходится их провожать обратно восвояси. И как бы да, расширяемся. Но не тогда, когда за нас придумывают какие-то мифы», — сказала дипломат.

Ранее Strategic Culture высмеял панику Берлина из-за «угрозы» со стороны Москвы.

В МИД сообщили, что Россия из-за откровенно враждебной политики немецких властей намерена выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве.