Путин передал привет королю Бахрейна через его сына

Президент России Владимир Путин на встрече с советником по национальной безопасности Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой попросил передать привет и наилучшие пожелания его отцу, королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

Мероприятие проходит на полях Петербургского международного экономического форума.

«Они были очень содержательными. Вы принимали в них тоже участие, я помню хорошо. Мы тогда обстоятельно обсудили вопросы торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, определили дальнейшие совместные планы. И я вас прошу, Ваше Высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания и Его Величеству», – сказал президент, передает ТАСС.

Переговоры между Путиным и Хамадом бен Исой Аль Халифой 23 мая 2024 года продолжались около двух часов в разных форматах. По итогам встречи было подписано семь документов, касающихся развития двусторонних отношений.

Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. Путин заявил, что объем взаимной торговли между Россией и Бахрейном в первом квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил президента России с успешной организацией ПМЭФ.