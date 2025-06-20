Путин рассказал о работе над соглашением с Индией

Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве Российской Федерации с Индией должна быть завершена в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В марте министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна поддерживает тесные связи с РФ несмотря на критику стран Запада.

В октябре 2024 года лидер России заявил в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, что отношения между двумя странами продолжают активно развиваться, они носят характер привилегированного партнерства.