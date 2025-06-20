Путин заявил, что работа над соглашением с Индией должна быть скоро завершена

Газета.Ru

Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве Российской Федерации с Индией должна быть завершена в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин рассказал о работе над соглашением с Индией
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Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В марте министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна поддерживает тесные связи с РФ несмотря на критику стран Запада.

В октябре 2024 года лидер России заявил в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, что отношения между двумя странами продолжают активно развиваться, они носят характер привилегированного партнерства.