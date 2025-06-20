Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

При развитии оборонно-промышленного комплекса Россия будет учитывать в том числе негативный опыт, полученный в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, недорогие беспилотники «стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники». Как высказался глава государства, такой опыт «также пойдет в копилку».

В Кремле назвали условие завершения СВО

Российский лидер не уточнил, о каком конкретно негативном опыте идет речь.