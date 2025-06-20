Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что мировые кризисы стремительно вспыхивают, и сегодня это видно по ситуации на Ближнем Востоке.

Перед пленарным заседанием форума Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, советник короля непосредственно занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке. Путин во время встречи отметил, что Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

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Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. В Кремле подчеркнули, что выступление президента РФ на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным».