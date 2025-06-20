Украина вряд ли сохранится в нынешнем виде, так как на ее западные земли претендует и Польша, и Венгрия. Об этом заявил «Комсомольской правде» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, сейчас российские войска ведут успешное наступление, и «есть достаточно серьезные шансы вклиниться, например, между Запорожьем и Днепропетровском», также создается буферная зона у границ России.

«И, если у нас на правом берегу Днепра будут серьезные успехи, то, думаю, что эти шакалы, которые «помогают» сегодня Киеву, та же Польша, (…) те районы, на которые претендуют, будут просто захватывать. В буквальном смысле», - уверен он.

Игорь Кимаковский также обратил внимание на то, что в Закарпатье в школах преподают на венгерском языке, а две трети населения имеют венгерские паспорта.

«Будапешт под предлогом этого будут защищать данную территорию, напоминая о принадлежности ее Австро-Венгерской империи в начале 20 века. В том числе и потому в том виде, в котором Украина сегодня существует, она существовать уже не будет», - считает он.

При этом, по его словам, Варшава «свои угольки из этого костра» также вытянет, «начиная со Львова».

Раскрыты тайные планы ЕС по Украине

Ранее на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий, известный своей критикой Киева. Новый польский лидер отмечал, что за помощь Украине «Польша ничего не получила». Он также обвинял Киев в создании несправедливой конкуренции для польских фермеров и критиковал украинских беженцев, которые не работают. Навроцкий обещал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования.