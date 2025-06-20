Посольство РФ в Израиле назвало число обращений россиян за время эскалации

Посольство РФ в Израиле получило более двух тысяч обращений от россиян за время эскалации конфликта с Ираном.

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Об этом сообщила заведующая консульским отделом дипмиссии в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, передает ТАСС .

«Мы работаем с двумя телефонными горячими линиями, также отвечаем на обращения по электронной почте», — отметила она.

По словам Таразевич, подавляющее большинство обращений посвящены тому, как эвакуироваться из Израиля. В ведомстве предоставляют гражданам России рекомендации по доступным путям отхода.

По данным диппредставительства РФ, россиян среди пострадавших при ударе Ирана по территории еврейского государства нет.

До этого в посольстве сообщили об эвакуации лечившихся в Израиле трех российских детей в Иорданию силами дипломатов из РФ. По словам Таразевич, на стороне принимающего государства детей с их родителями также встречали российские послы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.