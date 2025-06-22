Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков раскрыл причину переноса переговоров России и США. Соответствующее интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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По его словам, перенос связан с поиском нового места для проведения встречи, поскольку американской стороне оно не подошло по «определенным соображениям». Представители США в настоящий момент ищут новую локацию.

В то же время Ушаков отметил, что другие причины переноса переговоров ему неизвестны.

«Главное — это географический фактор», — подчеркнул он.

Ранее Ушаков оценил возможность визита Путина в США или Трампа в Россию. «Как стороны договорятся, так и будет», но пока по этому вопросу нет никакой конкретики, заявил государственный деятель.