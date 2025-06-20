Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале обратил внимание, что курс Запада на "смену режима" в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2.3 млн из Ирака, 6.7 млн из Сирии, 3.5 млн из Ливии.

По данным Пушкова, помимо гигантской суммы человеческих трагедий, эти волны изменили облик Европы, а вновь прибывшие легли тяжелым грузом на бюджеты и общества европейских стран.

Сенатор отмечает, что теперь на Запале планируют смену режима в Иране.

Между тем, подобный опыт в истории известен. К примеру, операция «Аякс» — государственный переворот в Иране, организованный спецслужбами Великобритании и США в 1953 году.

Цель операции — свержение премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка и завладение иранской нефтью. 19 августа 1953 года Мосаддык был свергнут, у власти утвердилось правительство генерала Ф. Захеди.