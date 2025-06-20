Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска

Предоставление убежища американскому миллиардеру Илону Маску могло бы быть полезным для страны, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену», – сказал депутат ТАСС.

Он призвал МИД России серьезно отнестись к этой идее.

До этого Даванков заявил, что в МИД якобы поступила просьба о предоставлении Маску политического убежища в России. В министерстве, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков не работает в МИД.

В МИД резко ответили Даванкову на заявления об убежище Маску

Отец Маска усомнился в истинности сообщения о том, что его сын якобы запросил убежища в России.