Захарова назвала страну, где нашли более 100 украинских детей из списка Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 100 детей, в похищении которых Киев обвинил Москву, нашлись в Германии.

Между тем их «приписывали России в качестве похищенных».

«Страны Северной Европы… не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», - отметила дипломат.

В качестве примера она привела Польшу, где «тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были изначально зафиксированы», но в школы они не ходят.

«И где они, никто понятия не имеет», — сказала Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".

Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии «принести войну в РФ»

Дипломат добавила: в странах Европы детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей.