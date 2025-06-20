Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспия
Ядерная угроза висит над регионом Каспийского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
Российская Федерация, по словам дипломата, делает все, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана и Израиля в русло переговоров.
Физическая угроза, как указала Захарова, нависла над всем регионом, к которому «мы тоже принадлежим».
«Каспий - не только Иран, - подчеркнула она. - Каспий – это несколько государств, в том числе и Россия».
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Израиль, как отметила Захарова, имеет выход к другому водоему, который тоже граничит с целым рядом стран. В этой связи она напомнила аварию на Фукусиме, когда Япония имела «все возможности локализовать катастрофу».