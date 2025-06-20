Захарова: не было ни одного основания для начала операции Израиля против Ирана

Захарова прокомментировала заявление МАГАТЭ об атаке Израиля на Иран
Заявление МАГАТЭ, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, доказывает, что атака на Иран была неспровоцированной.
По итогам пленарной сессии ПМЭФ дипломат отметила, что агрессия Израиля по отношению к Тегерану является неспровоцированной. По ее мнению, это доказывает и заявление МАГАТЭ, которое «устами своего гендиректора» подчеркнуло: на момент начала ударов никаких материалов о якобы наличии у Ирана признаков того, что беспокоит Израиль, у них не было и нет.
Накануне генеральный секретарь МАГАТЭ организации Рафаэль Гросси указал на то, что выводы наблюдательного органа ООН по ядерной программе не являются основанием для войны. А доказательства, собранные организацией в отношении иранской ядерной программы, “вряд ли могут быть основанием для военных действий”.