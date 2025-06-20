Захарова: не было ни одного основания для начала операции Израиля против Ирана

Заявление МАГАТЭ, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, доказывает, что атака на Иран была неспровоцированной.

© Московский Комсомолец

По итогам пленарной сессии ПМЭФ дипломат отметила, что агрессия Израиля по отношению к Тегерану является неспровоцированной. По ее мнению, это доказывает и заявление МАГАТЭ, которое «устами своего гендиректора» подчеркнуло: на момент начала ударов никаких материалов о якобы наличии у Ирана признаков того, что беспокоит Израиль, у них не было и нет.

Накануне генеральный секретарь МАГАТЭ организации Рафаэль Гросси указал на то, что выводы наблюдательного органа ООН по ядерной программе не являются основанием для войны. А доказательства, собранные организацией в отношении иранской ядерной программы, “вряд ли могут быть основанием для военных действий”.