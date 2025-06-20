В Кремле назвали условие завершения СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

По его словам, спецоперация продолжится до достижения всех целей или пока они не будут достигнуты переговорным путем, передает ТАСС.

«Мы будем работать далее для достижения тех целей, которые ставились при специальной военной операции», — обозначил Песков.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что целей СВО было бы идеально достигнуть политико-дипломатическими средствами.

«До тех пор, пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — выполнить те задачи, которые стоят, и достигнуть всех целей», — заключил Песков.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. При этом он задался вопросом, «кто будет подписывать документы», выразив сомнения в легитимности украинского президента.