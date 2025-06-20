Мероприятия с участием президента России Владимира Путина проходят в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня. Глава государства проведет переговоры с советником по национальной безопасности короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой. Затем российский лидер примет участие в пленарном заседании ПМЭФ с президентом Индонезии Прабово Субианто, Насерой Бен Хамадой Аль Халифой, вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном и вице-президентом Южно-Африканской Республики Полем Машатилем. Позже Путин проведет двусторонние встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом. 28-й Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие 20 тысяч делегатов из 140 стран. ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года и является уникальным событием в мире бизнеса и экономики.