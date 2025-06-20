Песков заявил об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нестабильность в регионе негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

Он указал, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям и представляет опасность в том числе для России. По его словам, расширение конфликта и вовлечение новых участников чреваты распространением нестабильности, а сама ситуация негативно влияет на мировую экономику и энергетические рынки, передает ТАСС.

Пескова спросили о наличии «красных линий» у России в отношении ситуации в регионе. В ответ он заявил: «Красные линии должны быть прежде всего у стран региона. Потому что этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны». Пресс-секретарь отметил, что Россия находится в непосредственной близости к Ближнему Востоку, что увеличивает для нее потенциальные риски.

Он добавил, что в нынешних условиях Россия поддерживает контакты с Израилем по рабочим дипломатическим каналам. Песков напомнил, что ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что удары по ядерным объектам могут привести к повторению чернобыльской трагедии.

Песков также заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля.