Песков: посреднические услуги Путина пока не востребованы Израилем

Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин по-прежнему готов выступить в качестве посредника между Ираном и Израилем.

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«Будут ли они востребованы, сказать трудно. Пока мы видим желание Израиля продолжать боевые действия», - посетовал спикер Кремля. «Невозможно что-то навязывать стране, которая хочет продолжать боевые действия», - добавил он.

Вместе с тем спикер Кремля добавил, что «всегда есть надежда и возможность для дипломатических усилий».

Он напомнил, что Россия осудила действия Израиля и высказалась за скорейший переход конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования.