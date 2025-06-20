Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Илона Маска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможном политическом убежище для миллиардера Илона Маска в РФ.
Об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска», - призвал представитель Кремля.
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Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что запросил политическое убежище в России для Илона Маска. По его словам, МИД РФ получил соответствующее обращение, пишет RT. В течение месяца ведомство рассмотрит его.