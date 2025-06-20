Захарова назвала кошмаром удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Газета.Ru

Атака армии Израиля по ядерным объектам Ирана должна вызывать серьезную озабоченность всего международного сообщества.

Захарова высказалась об атаке Израиля на ядерные объекты Ирана
© Газета.Ru

Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я очень встревожена тем, что происходит прямо сейчас, этими ударами по ядерным объектам. Я думаю, что это кошмар для всего международного сообщества», — заявила она.

По словам Захаровой, отсутствие внимания международного сообщества к данной теме удивляет. Дипломат в интервью посоветовала уделять больше внимания «быстро меняющейся» ситуации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы заниматься пиаром президента Украины Владимира Зеленского.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира. По его словам, наращивание числа сторон, вовлеченных в конфликт, может лишь усугубить обстановку.