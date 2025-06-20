Песков сделал заявление о дате новых переговоров с Украиной
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Дата будет определена совместно. Две стороны — российская и украинская будут определять», — сказал он.
МИД Украины назвал ключевое условие для третьего раунда переговоров с РФ
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Он также призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта.