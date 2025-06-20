Песков сделал заявление о дате новых переговоров с Украиной

Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Дата будет определена совместно. Две стороны — российская и украинская будут определять», — сказал он.

МИД Украины назвал ключевое условие для третьего раунда переговоров с РФ

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Он также призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта.