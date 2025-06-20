Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу возможности применения Соединёнными Штатами тактического ядерного оружия против Ирана.

Как он отметил в беседе с ТАСС, комментируя, что ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что США не исключают удара тактическим ядерным оружием по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо, в СМИ «много сейчас спекуляций».

Вместе с тем он подчеркнул, что такой сценарий является «катастрофическим».

«Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — сказал он.

В Германии оценили роль США в переговорах с Ираном

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атаки на ядерные объекты могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской.