В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

Россия проявляет толерантность к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и рассчитывает на взаимную сдержанность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва ожидает от американского лидера ответной толерантности в данном вопросе.

«У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам», — констатировал Песков.

Ранее Трамп предложил Путину сначала разрешить ситуацию с Украиной, а уже затем участвовать в попытках урегулировать обострение на Ближнем Востоке. Москва не расценивает это заявление как оскорбительное.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются низкими из-за накопленных сложностей, для преодоления которых требуются значительные усилия.