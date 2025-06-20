В Госдуме призвали Instagram покаяться

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Социальная сеть Instagram* (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) может вернуться в страну, если покается перед ее гражданами. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин, передает РИА Новости.

В Госдуме призвали Instagram* покаяться
© globallookpress.com

«Владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это», — пояснил он.

Кроме того, добавил депутат, соцсеть должна начать соблюдать российское законодательство и открыть филиалы. Если эти условия будут выполнены, то у нее есть шанс вернуться в Россию, заключил он.

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Ранее Горелкин назвал Telegram сущностью, которая беспокоит государство. По его словам, мессенджер по-прежнему не стремится исполнять закон о так называемом приземлении, согласно которому иностранные интернет-компании должны открыть представительства в России.

*запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.