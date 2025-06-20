Спецпредставитель Путина назвал виновного в ссоре Трампа и Маска

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прокомментировал конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и главой США Дональдом Трампом. В беседе с ТАСС он отметил, что, по его мнению, в ссоре виноват бизнесмен, поскольку тот вспылил первым.

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«Он первый заискрил и заискрил достаточно так обидно и не всегда оправданно. Трамп не стал сдерживаться», — отметил Титов.

Он объяснил, что причиной ссоры между бизнесменом и американским лидером стала их привычка доминировать над всеми, а также нежелание считаться с чужим мнением.

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При этом, как считает спецпредставитель российского лидера, их конфликт носит временный характер и закончится примирением.

«Я так понимаю, пока не было личной встречи. Но я думаю, что два таких столпа — один экономический, другой политический — в такой ситуации, когда все так нелегко, не расстанутся друг с другом», — сказал он.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его мнению, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».