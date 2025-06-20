Устойчивое мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто только после освобождения временно оккупированной Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях», — подчеркнул Сальдо в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня.

Сальдо прокомментировал отказ Трампа от встречи с Зеленским

Ранее Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является «пешкой» в руках крупных мировых игроков, а также допускал возможность распространения конфликта на Европу из-за вмешательства западных стран. На том же форуме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на новый раунд переговоров с Киевом.