Сальдо назвал обязательное условие для переговоров по миру с Украиной

Ura.Ru

Устойчивое мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто только после освобождения временно оккупированной Вооруженными силами Украины правобережной части Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо назвал обязательное условие для переговоров по миру с Украиной
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«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. И вся правобережная часть именно Херсонской области, она сейчас является территорией России, временно оккупированной вооруженными силами Украины, и поэтому только на таких условиях», — подчеркнул Сальдо в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня.

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Ранее Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является «пешкой» в руках крупных мировых игроков, а также допускал возможность распространения конфликта на Европу из-за вмешательства западных стран. На том же форуме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на новый раунд переговоров с Киевом.