В Совфеде раскрыли ожидания Трампа от войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп нуждается в любой войне, которая принесет ему маленькую победу, и он полагает, что конфликт с Ираном подходит под эти цели. Однако ожидания главы Белого дома не оправдаются и американские удары по иранской территории будут ошибкой, раскрыл зампред Совфеда Константин Косачев в эфире Первого канала.

«[Трамп] уже не продемонстрировал эффективности своих действий на других линиях. Где сейчас Канада? Где сейчас Гренландия? Где сейчас украинский кризис? Ему крайне нужна сейчас "маленькая победоносная война"», — пояснил Косачев.

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