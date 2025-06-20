Захарова не сдержала слез, зачитывая на ПМЭФ страницы из книги Булиной

Захарова не сдержала слёз, зачитывая на ПМЭФ страницы из книги Булиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слёз, зачитывая страницы из книги воспоминаний «Блокадная зима моего детства» Ирины Булиной на сессии Петербургского международного экономического форума.
Отрывок из книги прозвучал на панельной дискуссии второго дня ПМЭФ «Формирование справедливого и устойчивого мироустройства через укрепление общих ценностей стран мирового большинства», организованной МИД России совместно с вице-спикером Государственной думы Александром Бабаковым.
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Рассказ Захаровой о книге неоднократно сопровождался аплодисментами. В основном — самой Булиной и её подвигу, труду, который был направлен на сохранение исторической памяти. Захарова назвала книгу фантастической и отметила, что прочитала её за одну ночь.
«Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально всё», — сказала дипломат.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на сессии АНО «Евразия» на ПМЭФ, где выразила надежду, что совместные усилия помогут вернуть суверенность и независимость русскому культурному коду.