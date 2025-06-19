Медведев предупредил о новом Чернобыле в случае атаки на ядерные объекты Ирана
Атаки на ядерные объекты Ирана крайне опасны и могут привести к повторению трагедии на Чернобыльской АЭС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсетях.
«Все, даже министр обороны Израиля, сделавший громкое заявление о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — написал Медведев.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сравнил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи с Гитлером и заявил о необходимости убить его.
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«Хаменеи — современный Гитлер, который стремится уничтожить Израиль и ради достижения этой цели приносит в жертву свой народ. Он не может продолжать жить или выжить», — заявил Кац.