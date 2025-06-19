Песков напомнил о реакции Путина на возможное свержение власти в Иране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное свержение власти в Иране, назвав такой сценарий «непозволительным». Его слова передает RT.

«Мы считаем, что это непозволительно — вести такие разговоры, тем более, непозволительно предпринимать такие действия», — сказал он.

Представитель Кремля также напомнил о реакции российского лидера Владимира Путина на подобные разговоры. Президент подчеркнул, что не хочет даже обсуждать такой вариант развития событий.

Ранее Песков высказался о последствиях возможного удара США по Ирану. «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», — сказал он.