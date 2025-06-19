Песков сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

В Кремле в четверг рассказали о датах переговоров Москвы и Киева. Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда будет согласована уже на следующей неделе.

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию на меморандумы.

В Кремле раскрыли темы третьего раунда переговоров с Украиной

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу".