Песков сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

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В Кремле в четверг рассказали о датах переговоров Москвы и Киева. Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, Россия ориентируется на то, что дата третьего раунда будет согласована уже на следующей неделе.

Песков сообщил о новом раунде переговоров России и Украины
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"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал Песков в интервью RT.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию на меморандумы.

В Кремле раскрыли темы третьего раунда переговоров с Украиной

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу".