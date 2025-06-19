Песков: режим в Сирии рухнул, как колосс на глиняных ногах

Падение правительства Башара Асада в Сирии произошло в том числе из-за влияния извне, этот режим «рухнул, как колосс на глиняных ногах», но России нужно и далее вести диалог со страной и обеспечивать свои интересы, заявил RT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах... Наше дело сейчас — налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения. Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога», — сказал представитель Кремля.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, стремительность развития ситуации в Сирии была вызвана неспособностью бывшего президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стране, в чём большую роль сыграли деструктивные шаги США.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года заявил, что происходящее в Сирии не является поражением России.