Милонов ответил Останиной на слова о «мелочных» алиментщиках

Не выплачивать алименты — подлость со стороны мужчин, но и женщины, которые тратят алименты на новых возлюбленных, унижают этим отцов своих детей, заявил НСН Виталий Милонов. Те, мужчины, которые платят огромные суммы алиментов, должны иметь возможность отслеживать их расходование, но отменять выплаты женщинам — идиотизм, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Плательщики алиментов должны получить право контролировать расходование этих денег — такую инициативу выдвинули в Общественной палате России.

Авторы идеи считают, что именно невозможность проверить траты бывших супругов является одной из причин неуплаты алиментов. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина уже назвала это предложение «мелочным» и «не мужским», сообщил «Коммерсантъ». Милонов категорически не согласился с этим утверждением.

«Нина Останина клеймит все плохими словами, в чем она не понимает. В зависимости от размера уплаченных алиментов, деньги должны быть окрашены — никто не говорит, что надо отчитываться за условные пять тысяч рублей в месяц, но есть и другие случаи, когда выплаты составляют 250-500 тысяч рублей. Несправедливо, если эти средства идут не на ребенка, а на отдых мамы с новыми возлюбленными — это унижает человека. К сожалению, я знаю случаи, когда на эти деньги покупается недвижимость для других мужчин матери, такого быть не должно. Если речь в законопроекте пойдет о больших суммах, то это логичный шаг, чтобы восстановить порядок трат», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что помимо обязанностей, у мужчин еще есть и право видеть ребенка.

«Обязанность по уплате алиментов установлена, а по совместному воспитанию - нет, хотя это совместная дорога. Нередки случаи, когда мужчина хочет принимать участие в жизни ребенка, а ему не дают этого права. Я совершенно не разделяю позицию покусанных женоненавистниками оборотней, которые вообще считают, что мама не должна получать ни копейки. Неуплата алиментов — это подлость и негодяйство, потому что мужчина не имеет права бросать своих детей без денег, но и лишать отцов права растить их никто не может», — заключил он.

Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар заявила НСН, что идея обязать работодателей проверять новых сотрудников в реестре должников не соответствует законодательству.