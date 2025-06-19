Россия готова работать над параметрами урегулирования на Украине

Российская сторона готова к серьезной и профессиональной работе над представленными в Стамбуле 2 июня предложениями о параметрах окончательного урегулирования на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"В России готовы к серьезной и профессиональной работе над представленными в Стамбуле 2 июня предложениями о параметрах окончательного урегулирования, условиях прекращения огня, а также последовательности шагов и сроках их осуществления", - отметил дипломат.