Госдеп: решения по России и Украине будет принимать в США только Трамп

Решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать в США только президент Дональд Трамп. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина отказывалась от диалога с Россией из-за уверенности Запада в том, что они смогут поживиться за счёт сложившейся ситуации.