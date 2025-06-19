Кадыров оценил реакцию Ирана на действия Израиля

Реакция Ирана на действия Израиля является логичной и тактически правильной. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он считает, что происходящее в Иране свидетельствует о том, что Израиль почувствовал безнаказанность в «геноциде палестинского народа» и решил спровоцировать Тегеран, создав на карте «еще одну горячую точку». Кадыров сравнил нынешнюю ситуацию с Ираком, который тоже подвергался атакам под предлогом вероятности существования ядерного оружия, хотя его там не было.

«Я считаю реакцию иранских военных вполне логичным, тактически правильным решением. Иран не отказывается от международных инспекций, честно заявляет о работе над обогащением мирного ядерного топлива. Но сатанистов не устраивает даже то, что у Ирана, облепленного санкциями вот уже более 40 лет, есть своя независимая программа добычи энергии. И после десятка лет провокаций, после террористических операций сионистов по ликвидации иранских военных и ученых властям Ирана пришлось ответить на сатанистскую агрессию Израиля, стране, которая мечтает, чтобы весь Ближний Восток превратился в безжизненную пустыню», — написал глава Чечни.

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По мнению Кадырова, международному сообществу сейчас следует поднять другой важный вопрос: «сколько ядерных боеголовок у Израиля, и почему его военная ядерная программа должна вызывать меньшие опасения, чем мирная иранская».