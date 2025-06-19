Песков: Трамп пока не принял решения о вмешательстве в ирано-израильский конфликт

Глава Белого дома Дональд Трамп пока не принял решения о прямом вмешательстве Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, насколько, по крайней мере, мы знаем, на словах американский президент не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что американский лидер не может принять или отказаться от посреднических услуг России по урегулированию конфликта, поскольку предложение Москвы касается только участвующих в нем сторон.

Также Песков выразил обеспокоенность ситуацией, заметив, что Ближний Восток является важным для России регионом, который к тому же находится достаточно близко к границам страны. В связи с этим Москва озабочена нестабильной обстановкой, которая может угрожать и ее безопасности.