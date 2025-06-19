Лавров поинтересовался у журналистов, зачем ему следить за Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следил за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на саммит Группы семи (G7). Его слова приводит РИА Новости.

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«Да не следил я. Зачем за ним следить? Зачем он нужен?» — сказал глава российской дипломатии журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого политолог, историк Сергей Станкевич выразил мнение, что Зеленский прошел определенный рубеж на саммите G7 в Канаде, поскольку президент США Дональд Трамп больше не будет ему покровительствовать. Эксперт отметил, что Трамп списал украинского президента, как политического клиента и «отдалил от себя». В результате Зеленский вернулся из Канады с пустыми руками, заключил Станкевич.

В свою очередь, издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» из-за Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против планов американского лидера взять под контроль Гренландию. Газета также указала на отсутствие интереса со стороны главы Белого дома к встрече с украинским лидером.

Лавров обратился с призывом к мировому сообществу

Саммит G7, который проходил в период с 15 по 17 июня в Канаде, закончился без итогового коммюнике. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту.