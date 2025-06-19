Песков прокомментировал сообщения об ударе Израиля по ядерным объектам в Бушере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ядерным объектам в Бушере, о чем написал ряд иностранных СМИ.

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"Мне ничего не известно, - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". - Это я не знаю".

Ране посольство РФ в Тегеране на фоне сообщений о ночных атаках Израиля по ядерным объектам Ирана проинформировало: Бушерская АЭС работает в штатном режиме и угроз безопасности российским специалистам, работающим на станции, нет. Бушерская АЭС - первая атомная электростанция в Иране и на всём Ближнем Востоке.

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Между тем глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил, что удар по иранской атомной электростанции "Бушер" был бы за гранью добра и зла.