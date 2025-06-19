В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

Ролик со спящим на ПМЭФ главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким, который был опубликован журналисткой Ксенией Собчак - это старое видео из Госдумы. Об этом «Газете.Ru» заявила замглавы центрального аппарата политорганизации по информационной политике Элеонора Ковшар.

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По её словам, данное видео «ничего общего с реальностью не имеет», а Собчак «приходится высасывать сенсации из пальца».

«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Что-то мне подсказывает, что хорошие журналисты справляются и без фейков», — заключила Ковшар.

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