В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

Возращение соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство России, никак не отразится на обществе. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва поддержит своих граждан, которые хотят вернуться из Израиля на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», — сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Также у него спросили, есть ли в Кремле понимание того, как возращение релокантов отразится на обществе.

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