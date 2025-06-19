Владимир Зеленский завидует министру единства Украины Алексею Чернышову, который, по данным СМИ, не вернулся в государство после визита в Австрию.

Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Наверняка, Зеленский завидует беглецу, он сам бы с удовольствием остался у западных друзей, только тем он пока нужен в Киеве, куда кровавый карлик вынужден, скрепя сердце, возвращаться», — заявил он.

По словам Миронова, «до бесконечности тянуть эту волынку нельзя», и, скорее всего, политик скоро попросит убежище в Европе. Депутат добавил, что замену Зеленскому давно подобрали.

Побег министра единства Украины объяснили

Ранее стало известно, что оставшийся в Австрии Чернышов должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за Владимира Зеленского за рубежом. Народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук отметил, что в офисе Зеленского подготовка к выборам идет постоянно.