В России неожиданно ответили на требование об особом статусе киргизов в стране
В Госдуме заявили, что на особый статус в России Киргизия на основании участия в Великой Отечественной войне рассчитывать не может, так как воевали тогда все республики СССР. Об этом депутат ГД высказался в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, такого быть не может, что какой-то отдельный особый статус устанавливается только для армян, киргизов или казахов.
Также присвоение особого статуса не может быть в связи с участием в Великой Отечественной войне, поскольку участвовали в ней все республики, входившие в СССР, добавил политик.
В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России
Напомним, ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России.