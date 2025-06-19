В России неожиданно ответили на требование об особом статусе киргизов в стране

В Госдуме заявили, что на особый статус в России Киргизия на основании участия в Великой Отечественной войне рассчитывать не может, так как воевали тогда все республики СССР. Об этом депутат ГД высказался в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, такого быть не может, что какой-то отдельный особый статус устанавливается только для армян, киргизов или казахов.

Также присвоение особого статуса не может быть в связи с участием в Великой Отечественной войне, поскольку участвовали в ней все республики, входившие в СССР, добавил политик.

В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

Напомним, ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России.